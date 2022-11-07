У дороги с ангелочком: как выглядит могила жены Сумишевского после трагедии

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 1 296

Могилу жены Сумишевского сняли на видео после трагедии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Наталья Бородкина скончалась 6 февраля 2021 года после страшного ДТП.

Со дня трагической гибели супруги Ярослава Сумишевского прошло почти два года, а у ее могилы не перестают появляться свежие букеты цветов. На эксклюзивном видеоматериале 5-tv.ru можно увидеть надгробие Натальи Бородкиной — приметить некоторые детали.

Супруга известного музыканта обрела последний покой на кладбище в подмосковных Химках. Надгробие Натальи Бородкиной найти нетрудно — оно расположилось прямо у дороги.

Витиеватых деталей или роскошных материалов у надгробия нет: скромный черный камень, аккуратные цветочные композиции. В углу расположилась небольшая статуэтка белоснежного ангелочка.

Что привлекает взгляд, так это фотография Натальи. На ней возлюбленная музыканта выглядит по-домашнему тепло: камуфляжная кофта, румянец, распущенные по плечам локоны. Глядя на фото, невозможно не отметить лучезарную улыбку Натальи.

К слову, на могиле кроме корзин и букета лилий можно заметить и свежие цветы — букет роз винного оттенка.

Трагедия с участием Ярослава Сумишевского и Натальи Бородкиной произошла 29 января 2021 года. Вместе с другом, председателем Союза десантников Красноярского края Александром Гуляковым пара ехала в машине по трассе Ачинск-Ужур-Троицкое. Управлявший автомобилем Гуляков решил выехать на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину, но столкнулся с автоцистерной. Он погиб на месте, Наталья попала в больницу. Медики отчаянно боролись за ее жизнь, но 6 февраля Наталья Бородкина скончалась, не приходя в сознание.

Ярослав Сумишевский вышел из аварии с небольшими травмами. После смерти возлюбленной он остался один с маленьким сыном Мирославом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сестру Жанны Фриске возмутил памятник певице в подмосковном ресторане.

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