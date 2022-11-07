Должны ли дети уступать места взрослым в общественном транспорте — есть ответ

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 80

психологи рассказали, почему мальчики должны уступать место женщине

Должны ли дети уступать места взрослым в общественном транспорте — есть ответ

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Schemlyaev

Читайте нас в: Дзен Новости

Жесткие правила — всегда забота о безопасности? Или нет?

Приучать своего ребенка уступать место пожилым или слабым является нормой для современного здорового общества. Однако чадо должно быть готово к этому. Об этом рассказала психолог Наталья Лукьянова.

«С точки зрения культуры воспитания, примерно с десяти лет ребенок может быть физически достаточно устойчивым и крепким (обусловлено формированием ЦНС и костного аппарата), чтобы уступать место людям пожилого возраста», — объяснила она в беседе с Газетой.ру.

Эксперт отметила важность соблюдения правила перевозки детей для их безопасности. Например, ребенка можно держать на руках, пока есть такая возможность.

Ее коллега, психолог Михаил Хорс добавил, что поддерживает, чтобы мальчики уступали места женщинам. Кроме того, пожилым людям нужно уступать место вне зависимости от пола.

Специалист отметил важность приучения сыновей уступать место женщинам для того, чтобы у них не путался статус женского и мужского. Психолог считает, что такие поступки помогут мальчика осознать, что они сильнее девочек, а это важная часть современной жизни.

Как ранее писал 5-tv.ru, депутаты Государственной думы могут отправить отцов в декрет.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.10
0.48 60.61
-0.31
Что ждет Россию в 2023 году: предсказания известных прорицателей

Последние новости

18:34
Путин лично обсудит с россиянами выплаты мобилизованным военным
18:23
«Общая беда»: Разина назвала возможную причину смерти основателя «Ласкового мая»
18:22
Что ждет Россию в 2023 году: предсказания известных прорицателей
18:14
В Третьяковской галерее объяснили отмену Московской биеннале
18:09
Причину агрессивного поведения Прилучного нашли в его «темном» прошлом
18:01
Путину показали, как будет выглядеть особая экономическая зона Завидово

Сейчас читают

Основатель «Ласкового мая» умер в Оренбурге
"Без трусов и без совести": Олешко шокирован царящими в шоу-бизнесе нравами
Бесславный конец: политолог оценил будущее Байдена после победы его противников на выборах
Как не сравнивать себя с другими людьми и не завидовать им

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика