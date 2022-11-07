Президенту РФ Владимиру Путину показали, как будет выглядеть особая экономическая зона Завидово в Тверской области через несколько лет, передает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

В Завидово реализуется проект комплексного развития территорий, в первую очередь речь идет о туристическом и курортном развитии. Так, главе государства продемонстрировали гостиничный комплекс на 1200 номеров. Около 400 из них уже работают и принимают туристов со всей России. Сейчас это примерно 250 тысяч человек в год, а с окончательной реализацией проекта в 2025 году планируется более миллиона. При этом строятся преимущественно трех- и четырехзвездочные отели, доступные по цене для самой широкой аудитории отдыхающих.

В туристический комплекс помимо гостиниц войдут крытые аквацентр и семейный центр, а также развитая инфраструктура для развлечения и отдыха под открытым небом, включая детский парк и горнолыжный склон с подъемниками. При этом власти Тверской области предполагают, что привлекут в проект 32 миллиарда рублей от инвесторов.

Особая экономическая зона Завидово в Тверской области была создана в 2015 году. Она является единственной зоной в ЦФО туристско-рекреационного типа, где действуют льготы и преференции для бизнеса. На территории построят речной вокзал и порт, который сможет принимать до семи круизных судов.

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