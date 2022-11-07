Причину агрессивного поведения Прилучного нашли в его «темном» прошлом

Психолог проанализировала жизнь актера. Она оказалась весьма интересной.

Актер Павел Прилучный не на шутку встревожил поклонников. Его вспышки негатива и склонность к рукоприкладству озадачили даже экспертов. Звездный психолог Инна Тлиашинова проанализировала манеру поведения звезды «Мажора» и пришла к неожиданному выводу.

«Вспомним факты из жизни Павла: он занимался боксом ради отца и танцами ради матери. Признавался, что танцами занимался по принуждению. Получается, что настоящей причиной агрессии Павла по отношению к женщинам или в их присутствии является подавленная агрессия на свою маму», — заявила специалист в беседе с НСН.

Принуждение стало причиной накапливающегося недовольства, которое во взрослой жизни переросло в нечто большее. По мнению психолога, подобный негатив, который проявился в недавней стычке Прилучного с таксистом в центре столицы, яркое тому подтверждение. Возможно, обострило ситуацию недавнее нападение на артиста. Павла Прилучного жестоко избили в Калининграде. Причину дерзкой атаки селебрити так и не понял.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Мажора» набросился на журналиста с кулаками и угрозами.