Причину агрессивного поведения Прилучного нашли в его «темном» прошлом

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Анна Свотина
Анна Свотина 119

Психолог Тлиашинова указала на источники неконтролируемой агрессии Павла Прилучного

Причину агрессивного поведения Прилучного нашли в его «темном» прошлом

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Психолог проанализировала жизнь актера. Она оказалась весьма интересной.

Актер Павел Прилучный не на шутку встревожил поклонников. Его вспышки негатива и склонность к рукоприкладству озадачили даже экспертов. Звездный психолог Инна Тлиашинова проанализировала манеру поведения звезды «Мажора» и пришла к неожиданному выводу.

«Вспомним факты из жизни Павла: он занимался боксом ради отца и танцами ради матери. Признавался, что танцами занимался по принуждению. Получается, что настоящей причиной агрессии Павла по отношению к женщинам или в их присутствии является подавленная агрессия на свою маму», — заявила специалист в беседе с НСН.

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Принуждение стало причиной накапливающегося недовольства, которое во взрослой жизни переросло в нечто большее. По мнению психолога, подобный негатив, который проявился в недавней стычке Прилучного с таксистом в центре столицы, яркое тому подтверждение. Возможно, обострило ситуацию недавнее нападение на артиста. Павла Прилучного жестоко избили в Калининграде. Причину дерзкой атаки селебрити так и не понял.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Мажора» набросился на журналиста с кулаками и угрозами.

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Причину агрессивного поведения Прилучного нашли в его «темном» прошлом

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