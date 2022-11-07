Пожирают сами себя: врач рассказала, чем опасен и уникален феномен близнецов-паразитов

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 3 155

Врач Меньшикова предупредила об опасности феномена близнецов-паразитов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weber; 5-tv.ru

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Недавно общественность шокировала история из Индии, где из живота девочки-младенца медики извлекли восемь эмбрионов. Эксперт Ирина Меньшикова уверена, что врачи совершили ошибку.

История с индийской девочкой, из живота которой достали восемь эмбрионов — ложь и такого не может произойти. По всей вероятности, медики недостаточно разобрались в ситуации. Такое мнение в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru озвучила врач-гинеколог, репродуктолог Ирина Меньшикова.

Специалист прокомментировала шокировавший общественность случай в Индии, где из брюшной полости девочки-младенца врачи извлекли восемь недоразвитых эмбрионов.

По мнению эксперта, такая история является либо фейком, либо врачи недостаточно разобрались в ситуации и спутали кисту яичника с эмбрионами. В мире действительно существует такое понятие, как сиамские близнецы, но эта мутация развивается совершенно по-другому.

«Это эмбрион, который на определенных стадиях и при благоприятном стечении обстоятельств это были бы однояйцевые близнецы — полностью идентичные люди. Но если эмбрион разделился не полностью, то получаются сиамские близнецы. Такие случаи крайне редки. А есть дермоидная киста или литератома, когда в яичнике формируется опухоль доброкачественная в большинстве случаев из зародышевых листков в дерме. Это другая совсем ситуация — это опухоль — это киста яичника», — объяснила Ирина Меньшикова и добавила, что развитие восьми плодов невозможно в первую очередь из-за устройства человеческого организма, по его «техническим» характеристикам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что провоцирует аутоиммунные заболевания и можно ли их вылечить.

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