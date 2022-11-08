«Вышла и вошла»: блогер Наталья Краснова развелась с молодым супругом

Популярный блогер из Челябинска вышла замуж чуть более года назад. Очередной развод — третий в истории ее личной жизни.

Блогер из Челябинска Наталья Краснова сообщила о разводе. Брак с избранником, который на 16 лет ее моложе, не оправдал ожиданий, пишет KP.RU. В соцсетях звезда опубликовала видео, и в нем призналась, что семейная жизнь ей явно не подходит. По словам Красновой, в супружеских оковах она чувствует себя рыбой, которую заставляют карабкаться на дерево.

«Мы завтра идем с мужем в ЗАГС подавать заявление на развод. И мой муж очень хороший человек! Но я в одночасье поняла, что никогда не буду в паре с кем-то. Это не мое. Разведенки, я опять с вами с завтрашнего дня, в 11:00 по Челябинску», — оповестила блогер.

42-детняя Краснова была замужем чуть более года. Прошлым летом она с упоением рассказывала о своем женском счастье, с волнением готовилась к свадьбе, но продержалась в статусе жены недолго. Как отметила сама, из нее вышла отличная супруга, «вышла и ушла на ***».

Распался уже третий по счету официальный союз блогера, он оказался самым коротким. Прежде Краснова на шесть лет связывала жизнь с американским хоккеистом Дероном Куином. Первым супругом звезды был коллега по КВН Александр Алымов. Примечательно, что третий муж являлся в прошлом учеником своей дамы сердца — блогер когда-то работала в школе.

«Так бывает. Я с первым мужем семь лет жила в официальном, со вторым в гражданском, с третьим в гостевом. Брак — это не мое. С третьего раза я поняла, не тупой человечек» — сказала Краснова.

В заключительной части монолога селебрити все же не удержалась от сокрушительной матерной тирады. Но не в адрес бывших возлюбленных. Она удивилась, что несмотря на преследующие по пятам неудачи в личной жизни все еще находит повод для шутки. Даже о третьем разводе Краснова говорила с юмором и сарказмом, отчего в конце речи почувствовала горький осадок. Очевидно, смех — защитная реакция на стресс, добавила блогер.

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