Все тайное становится явным: китайский совет дня на вторник, 8 ноября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 545

Этот день максимально не подходит для обещаний и деловых соглашений.

Все тайное становится явным: китайский совет дня на вторник, 8 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 8 ноября?

Вторник станет днем развенчивания иллюзий. Смотрите внимательно по сторонам — энергии дня высветят все скрытое и потаенное. Люди будут проявляться с неожиданных сторон, а события намекать на правильное решение.

Совет дня: обязательно устройте во вторник задушевные посиделки или выяснения отношений. День благоприятен как для встреч, так и для расставаний. Есть хороший шанс, что все пройдет максимально легко и экологично.

Предостережение дня: не стоит во вторник давать серьезных обязательств, и тем более подписываться на точные сроки. Есть вероятность, что с пунктуальностью в этот раз ничего не выйдет. Если надо дать обещания, то давайте их слегка размыто.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.24
-0.86 60.90
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

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