Все тайное становится явным: китайский совет дня на вторник, 8 ноября
Этот день максимально не подходит для обещаний и деловых соглашений.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 8 ноября?
Вторник станет днем развенчивания иллюзий. Смотрите внимательно по сторонам — энергии дня высветят все скрытое и потаенное. Люди будут проявляться с неожиданных сторон, а события намекать на правильное решение.
Совет дня: обязательно устройте во вторник задушевные посиделки или выяснения отношений. День благоприятен как для встреч, так и для расставаний. Есть хороший шанс, что все пройдет максимально легко и экологично.
Предостережение дня: не стоит во вторник давать серьезных обязательств, и тем более подписываться на точные сроки. Есть вероятность, что с пунктуальностью в этот раз ничего не выйдет. Если надо дать обещания, то давайте их слегка размыто.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.
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