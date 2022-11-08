Актер Павел Майков чуть не заработал инсульт на съемках в Геленджике

Актера Павла Майкова едва не хватил инфаркт на съемках продолжения сериала «Отпуск» в Геленджике. Об этом, как пишет KP.RU, рассказал журналистам режиссер Андрей Элинсон. По его словам, приходилось подстраиваться под обстоятельства и работать в погодных условиях, несопоставимых с задачей: при температуре воздуха выше 35° актеры изображали пребывание на севере и были одеты по-зимнему.

По сценарию картины, семья из Северодвинска снимает дом во время отпуска на юге (местного зазывалу играет Демис Карибидис) — и начинаются приключения. Особенность работы над картиной была в том, что «северодвинские» эпизоды снимались в Геленджике, как и все остальные. Чем не проверка мастерства артиста — попытка изобразить холод в невыносимой жаре?

«Актеры самоотверженно ходили в зимней одежде, хотя температура была 35 градусов, и это в тени! В частности, Паша Майков вообще никак не упрощал себе жизнь: надевал свитер, штаны, ботинки, я, честно говоря, не знаю, как он это все делал. Не получили при этом ни одного инфаркта или инсульта», — поделился Элинсон.

Стоит отметить, что участие в проекте «Отпуск» телеканала «ТНТ» по-новому раскрыло перед зрителями талант Майкова. Он продемонстрировал актерскую смелость — не побоялся выглядеть нелепым и заметно расширил аудиторию поклонников. Ели раньше многие россияне воспринимали его не иначе как Пчелу из «Бригады», сегодня умение воплощать на экране разноплановых персонажей очевидно.

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