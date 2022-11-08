Актер Павел Майков чуть не заработал инсульт на съемках в Геленджике

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 304

Комедийный режиссер Андрей Элинсон рассказал, какие испытания выпали на долю исполнителей главных ролей.

Актер Павел Майков чуть не заработал инсульт на съемках в Геленджике

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Читайте нас в: Дзен Новости

Актера Павла Майкова едва не хватил инфаркт на съемках продолжения сериала «Отпуск» в Геленджике. Об этом, как пишет KP.RU, рассказал журналистам режиссер Андрей Элинсон. По его словам, приходилось подстраиваться под обстоятельства и работать в погодных условиях, несопоставимых с задачей: при температуре воздуха выше 35° актеры изображали пребывание на севере и были одеты по-зимнему.

По сценарию картины, семья из Северодвинска снимает дом во время отпуска на юге (местного зазывалу играет Демис Карибидис) — и начинаются приключения. Особенность работы над картиной была в том, что «северодвинские» эпизоды снимались в Геленджике, как и все остальные. Чем не проверка мастерства артиста — попытка изобразить холод в невыносимой жаре?

«Актеры самоотверженно ходили в зимней одежде, хотя температура была 35 градусов, и это в тени! В частности, Паша Майков вообще никак не упрощал себе жизнь: надевал свитер, штаны, ботинки, я, честно говоря, не знаю, как он это все делал. Не получили при этом ни одного инфаркта или инсульта», — поделился Элинсон.

Стоит отметить, что участие в проекте «Отпуск» телеканала «ТНТ» по-новому раскрыло перед зрителями талант Майкова. Он продемонстрировал актерскую смелость — не побоялся выглядеть нелепым и заметно расширил аудиторию поклонников. Ели раньше многие россияне воспринимали его не иначе как Пчелу из «Бригады», сегодня умение воплощать на экране разноплановых персонажей очевидно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду сериала «Моя прекрасная няня» нашли в монастыре на острове Валаам.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.24
-0.86 60.90
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

18:48
Путин призвал сделать более весомой поддержку российских семей с детьми
18:43
Украинские боевики пытались сбросить бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС
18:36
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске
18:28
Молчание — золото: почему легендарного Штирлица могло не быть совсем
18:16
Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал под Костромой
18:09
Не слушается тело: что такое атаксия и почему ее надо срочно лечить

Сейчас читают

Владимир Машков заявил, что готов встретиться с раненными участниками СВО в Екатеринбурге
Принц востока: Цой представила миру долго скрываемого взрослого красавца-сына
Сложная задача для Нетаньяху: баланс между Россией и США
Где и как жили в Москве Сергей Кузнецов, Юрий Шатунов и музыканты "Ласкового мая"

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика