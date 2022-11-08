Джо Байден был «теневым управляющим» в казино родного сына

Прямо накануне промежуточных выборов стали известны скандальные подробности из жизни президента США Джо Байдена. Как пишет Daily Mail, в 2012 году, когда глава Белого дома был еще вице-президентом, он участвовал в зарубежных сделках своего сына Хантера.

Речь идет о бизнесе в сфере азартных онлайн игр в Латинской Америке, где он был негласным партнером. Утверждается, что Байдены регулярно проводили телефонные переговоры совместно с покойным членом Сената от демократической партии и его сыном, которые также поддерживали игорный бизнес.

Источник издания работал вместе с Байденом-младшим в компании, которая запустила интренет-казино. А Джо Байден активно участвовал в обсуждении сомнительного бизнеса — и по сути был его теневым управляющим.