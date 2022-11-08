Система ПВО сбила беспилотник в Севастополе

Несколько часов назад в Севастополе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе утром отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией», — сказал губернатор и добавил, что моряки Севастополя, как всегда, неустанно и успешно защищают город-герой от нападений.

До этого, 1 ноября, моряки сбили беспилотник на севере города, а 29 октября корабли Черноморского флота отбили крупную атаку украинских БПЛА в Севастопольской бухте.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти России сообщили о скорой публикации причастности Великобритании к атаке украинских националистов на Севастополь.