Назван состав жюри просветительской премии «Знание — 2022»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Членам почетного жюри предстоит выбрать лауреатов премии из 76 просветителей и проектов шорт-листа, что уже стали лучшими среди нескольких тысяч достойных участников.

Назван состав жюри просветительской премии «Знание — 2022»

Фото: Сайт Российского общества «Знание» - www.znanierussia.ru

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Российское общество «Знание» обнародовало список имен, входящих в состав жюри своей просветительской премии. В нем оказались пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и актеры Константин Хабенский и Владимир Машков.

«Российское общество „Знание“ объявило состав почетного жюри просветительской премии „Знание — 2022“. В него вошли государственные деятели, лидеры бизнеса и общественных организаций, а также известные деятели науки, культуры и искусства», — указано в сообщении от пресс-службы общества.

Помимо этого в число жюри вошли полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, генеральный директор ООО «МИЦ «Известия» Владимир Тюлин, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, писатель Сергей Лукьяненко, генеральный директор ФГБУК «Политехнический музей» Елена Проничева и руководители вузов и другие авторитетные деятели.

Как заявил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль, членам почетного жюри нужно решить нелегкую задачу. Именно они определят лауреатов премии из 76 просветителей и проектов шорт-листа, что уже стали лучшими среди нескольких тысяч достойных участников.

«Представительный состав почетного жюри премии „Знание — 2022“ подчеркивает высокий статус этой награды для российских просветителей», — приводит пресс-служба слова Древаля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выпускники начали собирать «конструктор» их будущего на «Алых парусах».

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