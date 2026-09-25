Губернатор Воронежской области сообщил об атаке БПЛА на регион
В зоне опасности более семи районов области.
Фото: © РИА Новости
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Губернатор Воронежской области сообщил об атаке БПЛА на регион
Силы ПВО отражают атаку беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурные силы ПВО продолжают отражение атаки БПЛА в небе над Воронежем и пригородами. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Повреждения в городе уточняются, оперативные службы работают на местах», — написал чиновник.
В предыдущих сообщениях в своем канале Гусев информировал о точечных районах, в которых действует предупреждение о тревоге в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.
Ранее 5-tv.ru сообщал об отмене занятий в школе в городе Рассказово Тамбовской области после атаки беспилотников. Тогда же в населенном пункте действовало ограничение движения по трем улицам. Меры были приняты в связи с обеспечением безопасности жителей.
Также известно о случае уничтожения более 70 украинских дронов над Ростовской областью. Российские военнослужащие ликвидировали БПЛА в семи районах: Боковском, Миллеровском, Кашарском, Тарасовском, Шолоховском, Чертковском и Азовском.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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