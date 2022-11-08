Бьют на тысячи километров: чем Россия ответит на американские ракеты Trident II

Выяснилось, что на борту экстренно всплывшей в Северной Атлантике британской подлодке Victorious было ядерное оружие.

Ядерные ракеты Trident II, которые были на борту всплывшей из-за пожара британской подлодки Victorious, способны поражать цели на расстоянии в несколько тысяч километров, однако у России есть средства защиты от них. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Игорь Никулин.

Ранее The Sun сообщил, что субмарина военно-морских сил Великобритании, экстренно поднявшаяся на поверхность в водах Северной Атлантики, была оснащена ракетами Trident II.

По словам Никулина, главный вопрос заключается в том, сколько ракет гипотетически будет выпущено по России. Если это будут одна-две или несколько ракет, то отечественная система ПВО, безусловно, перехватит их. Если же счет будет идти на сотни, то это создаст большие проблемы, отметил эксперт.

При этом Никулин напомнил, что ядерные ракеты относятся к так называемому оружию сдерживания, задача которого — предотвращать удар потенциального противника одним свои наличием.

«Главное в системе безопасности страны — это неотвратимость ответного удара. И вот американцы прекрасно знают, что у нас есть такая система „Периметр“, которая сработает, даже если все руководство страны погибнет. То есть даже если будут уничтожены центры управления, ракеты все равно выйдут из своих шахт и нанесут ответный удар», — пояснил эксперт.

Также Никулин отметил, что Trident II сложно отнести к новейшему оружию. Этим ракетам уже больше 30 лет, и они стояли на вооружении войск США и НАТО еще во времена Советского Союза.

Ранее Игорь Никулин в комментарии 5-tv.ru рассказал, на кого могла охотиться всплывшая из-за пожара британская подлодка Victorious.