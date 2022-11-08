Невеселая история: 9 уголовных дел возбудили после обысков на «клубной» улице Петербурга

Нелегальный бизнес под прикрытием легкого отдыха — за такое реально попасть за решетку.

Скандал в самом центре ночной жизни Петербурга — на улице Рубинштейна. У владельцев баров идут обыски, многие сотрудники заведений задержаны. Минимум 11 клубов работали по одной схеме: к респектабельного вида клиентам подсаживались девушки модельной внешности, накачивали «паленым» алкоголем из бутылок с этикетками от элитного спиртного, а затем приходилось оплачивать счет — на сотни тысяч рублей. У следствия есть информация, что был чек и на сумму около трех миллионов. Потерпевших на данный момент 11 человек.

Обыски проходят и в местах изготовления контрафактного алкоголя. Оперативники уже обнаружили миллионы рублей, десятки печатей, более 30 простейших телефонов. И главные вещдоки — десятки пятилитровых бутылок с надписями «Ром», «Джин», «Виски».

В одно производство объединили уже девять уголовных дел. Как заявили силовики, уголовный розыск вскрыл аферу такого масштаба, что речь может идти не только о мошенничестве, но и об особо тяжкой статье — создание преступного сообщества.