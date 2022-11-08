Фитнес-приложения заставляют худеть кошельки россиян

Мошенники находят все новые способы опустошить карманы доверчивых и невнимательных интернет-пользователей. Но как избежать потери финансов?

Фитнес-приложения, сервисы для монтажа, и прочие заманчивые приложения. Десятки программ в мобильных телефонах могут следить за своим хоязином. Подписавшись один раз на какую-нибудь мелочь за рубль, люди теряют десятки тысяч! И вариантов отозвать деньги ещё не придумали. Как не оказаться в такой ловушке, выяснял Владислав Тамошаускас.

С помощью фитнес-приложения Денис Каримов хотел сбросить лишние килограммы, но в итоге заметно похудел только его кошелёк. В интернете молодой человек увидел заманчивую рекламу – идеальная фигура всего за рубль в месяц. Для установки софта у начинающего спортсмена потребовали только данные банковской карты.

"Прошло время, около четырех месяцев, и у меня с карты списалось около 23 тысяч рублей. Я писал разработчикам, они мне вообще ничего не ответили. Я ни знаю что вообще делать, какая то безысходность вообще", - пожаловался Денис Каримов.

Руслан к идеальной фигуре не стремился, куда важнее для него красота видео-картинки. Мужчина нашел приложение для обработки кадров и монтажа, редактор был очень нужен под рукой, чтобы оперативно собирать ролики для работы. Скачал приложение на очень выгодных условиях, всего за 1 рубль. Но спустя время программу удалил, а вот обязанность платить осталась.

"Увидел, что совсем скоро будет снят ещё один годовой платёж. И получается, что я проплатил приложение как за прошлый год, так и мог проплатить за этот год. В районе семи тысяч. Понятно, что деньги никто не вернет", - отметил Руслан.

При обращении в службу поддержки Руслану сказали, что услуга считается оказанной при списании средств, якобы это прописано в лицензионном соглашении. К слову, такая нехитрая схема отъёма денег совсем не нова, а по закону давно признана мошенничеством.

"Та цена приложения, которая изначально указана, это стоимость пробной подписки на день. И через сутки будет списано несколько сотен или тысяч рублей за дальнейшее использование приложения. По факту это скаммерское приложение, поскольку пользователь узнает об этом, если найдёт ссылку на пользовательское соглашение", - пояснила старший эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Татьяна Шишкова.

Самое опасное, что такие сервисы могут взламывать банковские приложения, электронные кошельки и криптобиржи – соответственно похищать деньги. С начала года российские пользователи уже более 200 тысяч раз скачали опасный софт на свои смартфоны.

"Когда Вы заметили какую-то нестандартную транзакцию, нужно связываться с оператором, с банком и пытаться найти способы отписаться от этой рассылки, сервиса. Это может быть неочевидно, потому что мошенники могут сделать как можно более сложной эту процедуру, но этим нужно заниматься, иначе в течение долгого времени будут списываться у вас средства", - посоветовал специалист по кибербезопасности Артём Геллер.

О фактах мошенничества пострадавших просят сообщать в полицию. Однако вернуть похищенные с банковского счёта деньги чаще всего нереально, чтобы оставаться инкогнито аферисты постоянно меняют названия и оформление своих программ. Поэтому перед установкой приложения эксперты рекомендуют внимательно изучить отзывы пользователей и проверить дату, когда продукт появился на платформе.

"Новые приложения, особенно которые обеспечивают какую-то фантастику лично для вас.: обход блокировок, получение доступа к тому, чего уже в результате санкций нет. Они конечно, как правило используются, чтобы получить ваши пользовательские данные или осуществить мошеннические действия", - утверждает специалист по кибербезопасности Игорь Бедеров.

Также для оплаты подписок лучше всего использовать отдельную карту с минимальным балансом на счёте, это позволит значительно снизить ущерб.