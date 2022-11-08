Пожилая мать основателя «Ласкового мая» Кузнецова несколько часов лежала на его теле

Неожиданная смерть основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецов повергла в шок поклонников группы. Все было хорошо, как вдруг музыкант просто упал дома.

По предварительным данным, у композитора оторвался тромб. Об этом рассказали свидетели произошедшего. По их словам, 94-летняя мать основателя «Ласкового мая» закричала на весь дом просьбы о помощи. Соседи тут же позвонили в скорую, которая констатировала смерть Кузнецова.

«Да, тромб оторвался. У его мамы врач был, сделал укол», — рассказала соседка Сергея Кузнецова в эфире федерального канала.

Она добавила, что накануне смерти основатель «Ласкового мая» чувствовал себя хорошо. Он пошутил, что после предстоящего концерта в Оренбурге назовут его именем улицу.

Очевидцы рассказали. что 94-летняя мама была в шоке и несколько часов пролежала над телом сына и не хотела никого подпускать.

Сергей Кузнецов ушел из жизни 7 ноября в возрасте 58 лет. В начале 1980-х композитор работал музыкальным руководителем в оренбургском детском доме, где воспитывался Юрий Шатунов. Там он собрал первый состав «Ласкового мая» и написал песню «Белые розы».

Как ранее писал 5-tv.ru, клавишник «Ласкового мая» Андрей Шишкин рассказал о нелегкой судьбе Кузнецова.