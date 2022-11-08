Премию Союзного государства в области литературы и искусства вручили в Москве

Премию Союзного государства в области литературы и искусства за 2021–2022 годы вручили в Москве. Торжественная церемония прошла в Постоянном комитете Союзного государства.

«По традиции раз в два года эта премия находит тех людей, кто своим талантом и трудом отмечен высшей наградой Белоруссии и России. Решение согласовано Владимиром Путиным и всеми членами госсовета», — заявил на мероприятии госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Награды удостоились Герой СССР летчик-космонавт Петр Климук, ученый и экс-глава МИД Белоруссии Иван Антонович и первый зампредседателя национально-культурной автономии «Белорусы России» Оксана Солопова.

Премия Союзного государства в области литературы и искусства присуждается с 2002 года за вклад в укрепление братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами.

В сентябре на ВДНХ в Москве Дмитрий Мезенцев принял участие в открытии экспозиции с гигантским карьерным самосвалом БелАЗ грузоподъемностью 90 тонн. На торжественной церемонии госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии отметил, что БелАЗ — марка, которую знают во всем мире как символ промышленной мощи Советского Союза, и наследниками которой сегодня выступают машиностроители Белоруссии и России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Мезенцев призвал Запад не пытаться «поставить на колени» Россию и Белоруссию.