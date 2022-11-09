Лучшее время, чтобы планировать будущее: китайский совет дня на среду, 9 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 9 ноября?

В среду нас может посетить ясность. Ясность мышления, ясность поступков, ясность того, куда стоит идти, а куда лучше ни ногой. Воспользуйтесь ситуацией и запланируйте на год вперед всякого важного и судьбоносного.

Совет дня: если давно собирались затеять ремонт, сделайте это в среду. Силы этого дня дадут вам смелость начать это трудное дело и проницательность, чтобы увидеть все вероятные засады на пути его осуществления.

Предостережение дня: ни с кем в среду не соревнуйтесь — выиграть все равно не удастся. А вот если ваша цель не победа, а достижение баланса — тогда милости просим — вам удастся выровнять весы судьбы и завершить процесс красивой ничьей.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.