Владимир Путин: единое пособие для детей до 17 лет будут выплачивать с 2023 года

В России появится универсальное детское пособие для семей с низкими доходами. С нового года оно объединит сразу семь уже существующих мер поддержки и позволит получать помощь из бюджета от момента рождения малыша до его совершеннолетия. Об этом шла речь на совещании под председательством Владимира Путина.

Президент также напомнил о продлении программы материнского капитала до 2026 года. При этом в следующем году размер выплаты увеличится до 590 тысяч рублей на первого ребенка, и до 780 тысяч — на второго. Ежегодно маткапитал получает миллион российских семей.

«Несмотря на дополнительные расходы по другим направлениям, денежные, финансовые ресурсы для решения вопросов поддержки семей с детьми и на другие социальные цели полностью предусмотрены, и все это заложено в бюджет и гарантированно», — заявил президент.

Также на встрече президента с правительством стало известно, что с начала следующего года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут проиндексированы выше инфляции.