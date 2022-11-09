Адвокат оценил шансы Клюевой отвоевать квартиру у сына: надежды нет?

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 7 049

Адвокат Нефедовский назвал реальными шансы Клюевой отвоевать квартиру у сына

Фото, видео: Кадр из к/ф "Варвара-краса, длинная коса", реж. А.Роу, к/ст им.Горького, 1969 г.; 5-tv.ru

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Звезда фильма «Варвара-краса, длинная коса» осталась без крыши над головой. Предположительно, она — еще одна жертва обмана своих родственников.

Советская актриса Татьяна Клюева, оставшаяся без крыши над головой, может попытать счастья в суде в борьбе за квартиру и загородный дом. Известно, что теперь все это имущество принадлежит ее сыну, но шансы оспорить сделку есть. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал адвокат и кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

Для начала, отметил эксперт, нужно понимать, а можно ли квалифицировать действия сына знаменитости как преступление.

«Важно понимать, подсыпал ли сын ей психотропные вещества при совершении действий. Если да, то это можно расценивать как мошенничество в соответствии со статьей 159 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет. А если с ней что–то произошло или был причинен вред здоровью, то отсюда выплывает еще пара статей Уголовного кодекса», — рассказал собеседник.

Однако, чтобы закон оказался на стороне актрисы, нужно доказать вину подозреваемого. Важный шаг на этом пути — обжаловать действия нотариуса, при участии которого совершались сделки по отчуждению недвижимости 71-летней Татьяны Клюевой.

«Необходимо знать, каким образом нотариус в момент сделки — купли-продажи или дарения — определил дееспособность Татьяны Клюевой. <> Обычно это происходит следующим образом: нотариус смотрит, как человек двигается, разговаривает, как отвечает на отдельные специфические вопросы. И потом можно обжаловать его действия — случаи редкие, но они имеют положительный эффект. Нужно выходить с иском в суд», — считает адвокат.

Если же сделки совершались в присутствии не только нотариуса, но врача специалиста, тогда добиться справедливости будет очень сложно, добавил Нефедовский.

Он также отметил, что в его практике подобных случаев было много. Это объясняется тем, считает эксперт, что творческие люди оличаются своей доверчивостью. В жизни они куда беспомощнее, чем на экране.

Как известно, Татьяна Клюева осталась на улице в прошлом году, после того, как ухаживать за ней приехал ее сын Ян вместе с супругой. Но вместо заботы актриса получила удар в спину: ее, предположительно, заставляли принимать психотропные препараты, а затем недвижимость оказалась в собственности сына - артистка увереят, что ничего ему не отписывала. Теперь она в полном смысле оказалась бездомной: скитается по углам и просит помощи у посторонних. В дом, где она прожила большую часть жизни, ее не пускают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в кругу актрисы Татьяны Дорониной появился охотник за наследством.

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