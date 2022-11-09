Аналогов нет: чем уникальна работа Российского общества «Знание»

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В 2022 году число заявок на премию общества увеличилось вдвое и превысило 6000 тысяч!

Фото, видео: https://premiya.znanierussia.ru; 5-tv.ru

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Число заявок на премию общества «Знание» в этом году увеличилось вдвое и превысило 6000 тысяч, причем участвовали и новые регионы — Луганск, Донецк, Запорожье, Херсонская область. Также много проектов из других областей, помогающих жителям Донбасса.
В числе номинантов и работа наших коллег — телеканала РЕН ТВ «Донбасс: возрождение». Как заявил на заседании жюри Сергей Кириенко, особенно важны просветительские проекты сейчас, когда приходится отражать попытки переписать историю.

«Чтобы молодое поколение не знало своей истории, а тогда ее проще подменять шельмовать. Поэтому, знаете, в этом противостоянии, которое происходит сейчас, действительно известная аксиома — „Знание — сила“ — становится настоящей реальностью. У нас действительно за полтора года сотни миллионов просмотров лекций, около десяти тысяч лекторов Российского общества „Знание“», — подчеркнул Кириенко.

Как заявил Сергей Кириенко, перезагрузка общества «Знания», которая началась в прошлом году, идет активно и успешно. Просветительская организация не просто поддерживает традиции, но и отвечает на запрос времени.

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