Самые дорогие артисты и угощения: во сколько блогеру Lerchek обошлась вечеринка года

В честь нее прилетел Меладзе, устроил мини-концерт Киркоров, надорвала связки Варнава и отдал почти два миллиона за кусочек торта таинственный гость.

День рождения известного блогера Lerchek взорвал соцсети и СМИ — на свое 30-летие она закатила такой праздник, какой не могут себе позволить звезды со стажем. Девушке по карману самые медийные персоны, ради нее даже вышел из тени Валерий Меладзе. И все это действие разворачивалось в ресторане на Рублевке. Рассказываем о самых ярких эпизодах тусовки.

Шпагат от Варнавы

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Ради веселья блогер денег не жалела и доверила это дело актрисе Екатерине Варнаве. Еще недавно та гастролировала по Армении с программой «Залечь на дно», и речи о скором возвращении артистки в Россию даже не шло из-за ее отношения к СВО. Но долго на «дне» Екатерина не продержалась и уже во всю сама развлекается в родной стране, и другим настроение дарит. На вечеринке у Валерии Чекалиной у нее это хорошо получалось.

Варнава блистала откровенными нарядами, стройными формами и юмором. Между делом импровизировала и находила время выпить с гостями.

«Кстати, ведущая тоже пьющая. Мне 37 лет, я очень болезненно разводилась! Налейте мне скорее!» — бросила между делом Екатерина.

Еще она станцевала для именинницы латиноамериканский танец и сделала это в паре с Глебом Горшковым, когда-то выступавшем на паркете проекта «Танцы со звездами». После Варнава неожиданно упала на шпагат, тут же поднялась, посетовала на боль в паху и снова встала к микрофону.

По ту сторону зала

А по другую сторону зала столы ломились от еды, лилось рекой шампанское, гости обменивались любезностями и давали интервью. Открытой для журналистов была и сама именинница. В беседе с ними она вспомнила, как преодолевала трудности, боролась с комплексами, отбивалась от мальчиков и когда впервые осознала свою популярность. Кроме того — призналась в любви к российским брендам, делилась житейскими мудростями и объясняла, почему решила отметить свой юбилей на широкую ногу.

«Если честно, я давно хотела попасть на карнавал, но границы закрыли, и мы решили устроить карнавал здесь. Еще буду отмечать камерно с семьей, как в детстве. Тогда, конечно все было гораздо скромнее, но не менее душевно», — рассказала хозяйка праздника гостям.

Откровенничала с прессой и коллега девушки Елена Блиновская, рассказывавшая о любви ко всему красивому и круглым датам. Впрочем, в СМИ до сих пор вспоминают про 120 миллионов, которые блогер потратила на юбилей на Алтае, где, понекоторым данным, подавали мясо краснокнижного марала.

Раздавал интервью также звездный шеф-повар Константин Ивлев вместе со своей молодой супругой — оба делились домашними традициями, в которые, кстати не входят шумные вечеринки. На чужие они ходят, а дома — все по-тихому.

Со скандала на праздник

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А Филипп Киркоров, судя по всему, тишину не очень любит: то с журналистами разругается, то с блогерами, то с коллегами. Один шум, связанный с его персоной, сменяет другой, все это поп-король совмещает с главным делом жизни. Без него ни один большой концерт ни обходится, ни одна звездная тусовка. Праздник именинницы он тоже не смог пропустить — по-королевски взошел на сцену, затем пригласил к себе Леру и исполнил для нее свою Viva la diva, затем вспомнил, что записал свой хит, когда блогер еще не родилась.

«Посмотри, какой я был молодой», — обратл артист внимание Леры на свой клип, который сопровождал его выступление.

Между тем певец не скупился на комплименты и поздравления. Исполнил он и свою коронную «Я за тебя умру», под которую именинница исполняла медленный танец со своим супругом.

«Прилетел» вдруг Меладзе

5-tv.ru

В тот день пели для бомонда также рэпер Мот, группа «Артик и Асти», а еще почтил своим визитом именинницу сам Валерий Меладзе. После СВО артист не дает больших концертов, более того, он собирался сменить профессию. Но, как выяснилось, это так и осталось в планах — с творчеством певец так и не завязал.

Гостей артист радовал хитами «Спрячем слезы от посторонних» и «Танго белого мотылька», а те с удовольствием ему подпевали, аплодировали, записывали видео — политическая позиция певца в зале точно никого не интересовало. И окончательно почва ушла из-под ног у зрителей, когда артист запел песни, которые исполнял вместе с группой «ВИА Гра». Только вместо нее компанию на сцене ему составила Валерия Чекалина, сменив пудровый наряд с перьями на очередной откровенный в стиле коллектива Константина Меладзе.

Лакомый кусок

Дорогими на дне рождения блогера были не только гости, слова и угощения. Гвоздем программы стал аукцион, на который выставили кусок праздничного торта. Во время торгов стоимость лота взлетела до 1, 7 миллиона рублей, и на него нашлись покупатели. Правда имя обладателя лакомого кусочка не распространяется, зато известно, куда именинница потратит почти два миллиона. Если верить блогеру, они разойдутся в благотворительных целях.

Гулять так гулять

Пока Валерия распаковывает подарки — а их много, в музыкальной среде уже подсчитывают траты блогера на банкет. К примеру, в курсе расценок на выступления звезд продюсер Дмитрий Ашуров. Он предположил, что Варнава и Сабуров обошлись Lerchek в сумму до 30 тысяч долларов за каждого, примерно столько она заплатила за Артика и Асти, Мот вышел еще дороже — примерно в два-три миллиона. Меладзе взял за свою работу не меньше 40 тысяч долларов, ну а Киркоров мог обойтись и в 100 тысяч долларов.

За меню тоже пришлось раскошелиться — креветки, морепродукты, сыры, крабы, качественный алкоголь — все это не могло стоить меньше трех миллионов рублей, ведь угощать пришлось около 150 человек и у всех губа - не дура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как блогер Блиновская «уколола» вернувшуюся в Россию Ксению Собчак.