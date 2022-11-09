В Москве задержали блогера Некоглая

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 486

Незадолго до этого эпатажный молодой человек снял пародию-насмешку на видео с героическим поступком российского солдата.

В Москве задержали блогера Некоглая

Фото: TikTok / nekoglai

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В Москве задержали блогера Некоглая. Как стало известно 5-tv.ru, причиной задержания стало нарушение миграционного законодательства. Николай Лебедев (настоящее имя блогера) родился в Кишиневе.

«В отношении гражданина Молдавии будет составлен протокол по статье 18.8 КоАП РФ — нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в России», — сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.

Некоглая задержали в квартире, которую он снимает в Москва-Сити. Пока эпатажный молодой человек останется на ночь в районном отделе внутренних дел.

Источник фото: 5-tv.ru

Судьбу Некоглая решит суд. Вероятнее всего, он будет отправлен в центр для нарушителей миграционного законодательства, а после депортирован в родную Молдавию. Кроме того, ему грозит запрет въезда на территорию Российской Федерации на пять лет.

К слову, ранее блогер оказался в центре крупного скандала. Некоглай снял пародию на видео с российским военнослужащим, героически хватавшего украинские гранаты и отбрасывающего их от себя. Россияне возмутились вызывающим и невежественным поведением Некоглая и жестко раскритиковали его в сети. Сразу после «Лига безопасного интернета» призвала проверить видео на предмет дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывшего главреда журнала Tatler арестовали по делу Ксении Собчак о вымогательстве.

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