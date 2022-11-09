Неузнаваемый: Джонни Депп появился на публике в одной пижаме

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Джонни Депп появился на публике в одной пижаме

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya; 5-tv.ru

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Знаменитый актер поучаствовал в модном шоу. Поклонницы в шоке.

Джонни Депп появился на шоу бренда певицы Рианны. Он прошел в домашнем костюме в окружении танцоров. Из-за его появления супермодели Джиджи и Белла Хадид отказались участвовать в показе.

Таким образом девушки решили поддержать бывшую жену актера Эмберд Херд, судебный процесс с которой Депп выиграл в июне.

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