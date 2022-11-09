Суд выдворил из страны высмеявшего российского бойца блогера Некоглая

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 379

Пресненский суд Москвы постановил выдворить из страны блогера Некоглая

Фото, видео: Instagram* / nekoglaij1337; 5-tv.ru

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Звезду соцсетей признали виновным в нарушении миграционного законодательства.

Блогера Николая Лебедева (Некоглая) выдворяют из России. Такое постановление вынес Пресненский суд Москвы. Также он должен заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Блогера признали виновным в нарушении миграционного законодательства и назначили наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения.

Ранее сообщалось о задержании Некоглая за нарушение миграционного законодательства — блогер родился в Кишиневе и является гражданином Молдавии. В отношении молодого человека был составлен протокол по статье «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в России».

Некоглая задержали на съемной квартире в Москва-Сити и препроводили в районный отдел внутренних дел. Также сообщалось, что Некоглая, скорее всего, депортируют в родную Молдавию и запретят въезд на территорию Российской Федерации на пять лет.

До этого блогер спровоцировал скандал, сняв ролик-пародию на подвиг российского бойца, отразившего атаку украинского дрона. На опубликованном в сети видео раненый военнослужащий отбрасывал от себя гранаты, которые на него прицельно метал вражеский беспилотник, и таким образом отстоял свою жизнь. Блогеру показалось это смешным, и он спародировал движения бойца в своем ролике.

Ранее 5-tv.ru рассказал о дальнейшей судьбе российского бойца, отбросившего гранаты с украинского беспилотника.

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