Стала известна судьба российского бойца, отбросившего гранаты с беспилотника ВСУ
СМИ сообщили, что боец ВС РФ, который отбился от атаки украинского дрона, жив и здоров
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
Кадры с героическим военнослужащим шокировали британцев, которые пришли к выводу, что «русский солдат непобедим».
Российский военнослужащий, который отбился от атаки украинского беспилотника, сбросившего на него несколько гранат, получил ранения, но остался в живых. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на сослуживцев героического бойца.
«Вопреки домыслам и обсуждениям боец жив и уже давно здоров», — рассказали они.
Также журналисты выяснили, что эпизод с беспилотником произошел еще в марте у села Малая Рогань в Харьковской области. Героем видео стал военнослужащий 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России.
Ранее британское издание The Telegraph опубликовало на одной из своих социальных платформ ролик, в котором российский боец дважды поймал и отбросил гранаты, сброшенные на него с украинского коптера. На кадрах видно, как солдат лежит в окопе, а парящий прямо над ним дрон сбрасывает на него гранаты. Однако боец тут же хватает их и отбрасывает в сторону.
Читатели издания были в шоке от увиденного. В комментариях к публикации британцы пришли к выводу, что «русский солдат непобедим».
Ранее 5-tv.ru рассказывал историю о бое морпеха с украинскими диверсантами.
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