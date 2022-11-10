Владимир Путин поздравил с праздником сотрудников МВД

Российский президент Владимир Путин выступил с обращением, приуроченным к Дню сотрудника органов внутренних дел.

«Рад поздравить вас с праздником днем сотрудника органов внутренних дел. Искренне поблагодарить за профессиональное и добросовестное выполнение служебного долга, за верность народу, родине и присяге», — отметил Путин.

Глава РФ также выделил значимый вклад МВД в защиту государственных и общественных интересов, прав и свобод граждан.

Путин отдельно оценил то, что многие сотрудники правоохранительных органов и в свой профессиональный праздник остаются на боевом дежурстве, на страже правопорядка.

«Уверен, вы, как и ваши товарищи, готовы пойти навстречу любой опасности, чтобы оказать помощь людям, остановить и обезвредить преступника», — добавил российский лидер.

Особые теплые поздравления Владимир Путин передал ветеранам МВД России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин поздравил педагогов с Днем учителя.