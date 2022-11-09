Движение по Крымскому мосту приостановят из-за ремонта

На переправе монтируют новый пролет после устроенного украинскими боевиками при поддержке западных спецслужб теракта.

Крымский мост временно закроют для проезда из-за ремонтных работ. Об этом заявили в Минтрансе.

«12 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Водителей просят заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.

На днях сообщалось, что на Крымском мосту начали монтировать новый пролет после устроенного украинскими боевиками при поддержке западных спецслужб теракта. Огромную металлоконструкцию весом свыше 300 тонн собрали из блоков на специальной площадке, а затем поместили на многоколесный самоходный модуль.

В полном объеме автодвижение по мосту обещают запустить в декабре. До этого водителей призвали воздержаться от поездок на Кубань или воспользоваться альтернативным маршрутом по новым регионам России — через Херсонскую и Запорожскую области и республики Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста откроется не раньше 1 декабря текущего года.