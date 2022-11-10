Время сажать семена будущего: китайский совет дня на четверг, 10 ноября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 115

Этот день гармоничен и прекрасно подходит для долгосрочного планирования.

Время сажать семена будущего: китайский совет дня на четверг, 10 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 10 ноября?

Четверг ожидается скучно спокойным и продуктивным днем. Активности и непредсказуемости в последние месяцы всем хватило. Энергии дня благоприятны для начала всего, что связано с вашим пространством — от новых проектов, до выхода на новую работу или учебу.

Совет дня: устройте в четверг ритуал посева будущего. Купите любые семена, горшок для цветов и хорошую почву. Посейте семена и как следует увлажните грунт. Представьте, что семена прорастут наилучшим для вас будущим. Только не забудьте ухаживать за ним, то есть за будущими ростками — поставить в светлое и теплое место и регулярно поливать.

Предостережение дня: не планируйте на четверг большие переезды и начало длительных путешествий. Есть вероятность, что все пойдет совсем не по плану.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Время сажать семена будущего: китайский совет дня на четверг, 10 ноября

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