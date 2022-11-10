Лондон поставит Киеву еще 1000 зенитных управляемых ракет, способных сбивать беспилотники и другие воздушные цели. В то время как Израиль отказался делиться с Украиной своими системами ПВО. Там боятся опустошить собственные запасы, так как мощностей для наращивания производства оружия в Израиле нет.

Расстроили Киев и Соединенные Штаты — Пентагон передумал поставлять высокотехнологичные беспилотники из опасений, что это может привести к эскалации конфликта.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.