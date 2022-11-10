ТЭЦ на биотопливе: в Шотландии добывают тепло из человеческих тел из-за кризиса

Предстоящая зима будет холодной во всех смыслах. Иностранцы уже ищут способы дешевого согрева.

В условиях жесткого энергетического кризиса в Британии придумали новый способ, как сэкономить на счетах. В шотландском ночном клубе добывают тепло из человеческих тел. Система позволяет сохранять энергию, которое излучают люди во время активных танцев.

Тепло улавливают специальные кассеты под потолком, а уже под землей оно перерабатывается в электричество. Получается небольшая ТЭЦ на биотопливе.

Один танцующий вырабатывает за ночь около 500 киловатт, а если танцпол заполнен полностью — энергии хватит на все заведение, которое благодаря вечеринкам может работать практически в автономном режиме.