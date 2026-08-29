«Не потому, что я ее мама»: Успенская похвалилась победой дочки в конкурсе

Успенская похвалилась победой дочки в телевизионном конкурсе

Любовь Успенская похвалилась победой 36-летней дочери Татьяны Плаксиной в одном из телевизионных проектов. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на своем большом летнем концерте в Москве.

Артистка пока не стала раскрывать название программы, однако отметила, что ее дочь смогла обойти серьезных конкурентов. По словам Успенской, Татьяна не имеет профессионального опыта в кино и не выступала с большими или сольными концертами, поэтому результат стал для нее особенно значимым.

«Моя дочка стала победительницей одного из проектов Первого канала, не могу пока сказать. Были серьезные конкуренты, но она, будучи непрофессионалом, стала победительницей. Не потому, что я ее мама», — рассказала артистка.

Певица отдельно подчеркнула, что не считает успех дочери следствием своего влияния. Успенская заявила, что Татьяна добилась победы самостоятельно, несмотря на отсутствие профессионального опыта в соответствующей сфере.

Татьяна Плаксина известна под псевдонимом Pacha Tati. Она занимается музыкой, живописью и дизайном. В 2025 году дочь Успенской выпустила мемуары «Тени сцены», посвященные детству и отношениям с матерью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Любови Успенской решила сменить фамилию. Татьяна Плаксина заявила, что намерена официально вписать в паспорт фамилию матери. 36-летняя художница призналась, что гордится певицей и считает ее самым близким человеком. По словам Плаксиной, ее и так часто представляют через имя знаменитой матери, поэтому она решила отказаться от необходимости дополнительных пояснений.

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