«Меня заставили»: Юра Борисов без страховки забрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ

Актер Юра Борисов без страховки забрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ

Актер Юра Борисов без страховки забрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ во время экстремальной презентации фильма «Девятая планета», где он исполнил главную роль. Как артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru, трюк он выполнял без страховки.

Борисов признался, что во время подъема ему было страшно, однако отступать он не собирался.

«Там так же, как здесь, на самом деле. Просто видно чуть-чуть побольше», — рассказал артист.

На вопрос о том, как же все-таки он решился на такой трюк без страховки, Борисов пошутил:

«Меня заставили».

Во время перформанса актер поднялся по пожарной лестнице на стену павильона, а затем перебрался на купол здания.

В фильме «Девятая планета» Борисов играет автомеханика Диму Хруста. После несчастного случая герой начинает видеть необычные воспоминания о службе на фантастической планете, где он сражался с чудовищами и спас девушку Полину. Однако реальные воспоминания сослуживцев Димы не совпадают с тем, что помнит он сам. Вскоре герой понимает, что его память могла быть изменена, и отправляется на Девятую планету, чтобы выяснить, что произошло на самом деле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вокруг спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым разгорелся скандал из-за необычной постановки классической пьесы. Несмотря на критику, билеты на премьеру были распроданы за 40 минут.

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