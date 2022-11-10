Привет из детства: почему возникает головная боль

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 197

Невролог Ковальская: головная боль может возникать из-за травм из детства

Привет из детства: почему возникает головная боль

Фото: www.globallookpress.com / Michael Eichhammer, via www.imag

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Зачастую неприятный симптом появляется из-за неразрешенных конфликтов.

Голова может заболеть из-за психосоматических причин. Об этом рассказала врач-невролог Яна Ковальская.

Эксперт отметила, что порядка 80% случаев головных болей имеют именно психосоматические причины. Она добавила, это может появляться из-за неразрешенных конфликтов. Зачастую человеку бывает сложно их обнаружить, потому что причина кроется в глубоком детстве. Об этом специалист сообщила в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Ковальской, к развитию головной боли у детей могут привести критика со стороны родителей и разочарование в ребенке. Из-за этого малыш может замкнуться в себе, а это спровоцирует головную боль.

Чрезмерный родительский контроль — еще одна причина психосоматических болезней. Такое поведение может привести к тому, что у ребенка будет развиваться головная боль, когда ему хочется «сбежать» от неприятной ситуации.

Кроме того, «холодность» родителей также влияет на ребенка. С помощью боли дитя будет пытаться привлечь внимание родителей. Врач подчеркнула, что дети с психосоматическими болезнями не симулянты, они действительно чувствуют боль. Для того чтобы симптомы исчезли, нужно скорректировать образ жизни и проработать проблемы ребенка и семьи с психотерапевтом.

Также невролог посоветовала обращать внимание на самочувствие ребенка, потому что его психологическое и физическое здоровье — основа благополучия.

Как ранее писал 5-tv.ru, нервный зуд кожи может появиться из-за хронического стресса.

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