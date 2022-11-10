«Заклинание от вшей»: ученые расшифровали таинственное послание на древнем гребне

Древнейшая буквенная надпись оказалась инструкцией для борьбы с кожными паразитами.

Археологи Еврейского университета в Иерусалиме сделали сенсационное заявление. Во время археологических работ в Тель-Лахиш в 2017 году они обнаружили древний артефакт. Им оказался гребень из слоновой кости, который содержал зашифрованное текстовое послание. Понять смысл надписи им удалось лишь через четыре года. Мелкая вязь оказалась первым предложением на ханаанском языке, которое было сделано примерно в 1700 году до нашей эры. О ценной находке сообщил научно-технический портал Phys.org.

Ученые тщательно изучили обнаруженный предмет обихода и поделились неожиданными новостями. Древнейшая надпись из букв первого в истории человечества алфавита оказалась «заклинаем от вшей». Это первый осмысленный текст из того архаического периода.

«Пусть этот бивень искоренит вшей в волосах и бороде», — гласит древняя надпись.

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Профессор Гарфинкел считает, что эту надпись можно считать «прямым свидетельством использования алфавита в повседневной жизни около 3700 лет назад». Ученый уверен в том, что это «веха в истории способности человека писать».

Профессор пояснил, что подобная вещь из слоновой кости была предметом роскоши. Ее могли себе позволить лишь состоятельные люди. Стремление древних богачей заботится о личной гигиене лишний раз доказывает, что вшам все сословия покорны.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые опубликовали новые доказательства жизни после смерти.