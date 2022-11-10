«Заклинание от вшей»: ученые расшифровали таинственное послание на древнем гребне

|
Анна Свотина
Анна Свотина 59

Phys.org: Израильские археологи нашли древний гребень с первой надписью на ханаанском языке

«Заклинание от вшей»: ученые расшифровали таинственное послание на древнем гребне

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Pogontsev

Читайте нас в: Дзен Новости

Древнейшая буквенная надпись оказалась инструкцией для борьбы с кожными паразитами.

Археологи Еврейского университета в Иерусалиме сделали сенсационное заявление. Во время археологических работ в Тель-Лахиш в 2017 году они обнаружили древний артефакт. Им оказался гребень из слоновой кости, который содержал зашифрованное текстовое послание. Понять смысл надписи им удалось лишь через четыре года. Мелкая вязь оказалась первым предложением на ханаанском языке, которое было сделано примерно в 1700 году до нашей эры. О ценной находке сообщил научно-технический портал Phys.org.

Ученые тщательно изучили обнаруженный предмет обихода и поделились неожиданными новостями. Древнейшая надпись из букв первого в истории человечества алфавита оказалась «заклинаем от вшей». Это первый осмысленный текст из того архаического периода.

«Пусть этот бивень искоренит вшей в волосах и бороде», — гласит древняя надпись.

Читайте также

Сокровища и проклятье: какие тайны веками скрывала гробница Тутанхамона

Профессор Гарфинкел считает, что эту надпись можно считать «прямым свидетельством использования алфавита в повседневной жизни около 3700 лет назад». Ученый уверен в том, что это «веха в истории способности человека писать».

Профессор пояснил, что подобная вещь из слоновой кости была предметом роскоши. Ее могли себе позволить лишь состоятельные люди. Стремление древних богачей заботится о личной гигиене лишний раз доказывает, что вшам все сословия покорны.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые опубликовали новые доказательства жизни после смерти.

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.24
0.18 61.00
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
«Глазами отстрелил ей ноги»: Киркоров устроил скандал со своей танцовщицей прямо на сцене
19:01
Политолог назвал сроки прекращения поставок оружия на Украину: надежда на Папу Римского
18:51
Камень, копье или чаша: в чем заключается «божественная ирония» Святого Грааля
18:39
Срывы и агрессия: Беркова назвала возможную причину смерти Стоянова
18:23
Раз, два, три, четыре, пять: сколько раз можно делать кесарево сечение
18:14
Российские войска установили контроль над Павловкой в ДНР

Сейчас читают

Мирные жители Донбасса стали целями ВСУ при обстрелах и прилетах дронов
У нее мать богатая: красавец-блогер откровенно о романе с дочкой Славы
"Плясал у нас на Новый год": Ангелина Вовк жестко раскритиковала Владимира Зеленского
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика