В Бердянске предотвращен крупный теракт на молодежном форуме

В Бердянске предотвращен крупный теракт, запланированный в период проведения первого окружного молодежного образовательного форума Запорожской области «Юг молодой». Об этом сообщили правоохранители Запорожской области.

Уточняется, что были задержаны два украинских террориста. При них было самодельное взрывное устройство (СВУ) высокой мощности с поражающими элементами. Злоумышленники оказывали сопротивление.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на вскрытие преступной деятельности и выявление остальных участников диверсионной группы», — говорится в сообщении.

К слову, накануне в регионе предотвратили теракт на подстанции. Граждане также готовили покушение на руководство города. Националисты признались в террористической деятельности и предоставили российской стороне «интересную» информацию. Силовики изъяли взрывчатку, гранаты и огнестрельное оружие. Злоумышленники выполняли поручение главного управления украинской разведки, за что им обещали вознаграждение в одну тысячу долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в России раскрыли самого высокопоставленного украинского разведчика-нелегала.