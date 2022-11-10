В Бердянске предотвращен крупный теракт на молодежном форуме
Националисты регулярно пытаются нанести ущерб жизненно важной инфраструктуре и людям.
Фото, видео: Николай Тришин / ТАСС; 5-tv.ru
В Бердянске предотвращен крупный теракт, запланированный в период проведения первого окружного молодежного образовательного форума Запорожской области «Юг молодой». Об этом сообщили правоохранители Запорожской области.
Уточняется, что были задержаны два украинских террориста. При них было самодельное взрывное устройство (СВУ) высокой мощности с поражающими элементами. Злоумышленники оказывали сопротивление.
«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на вскрытие преступной деятельности и выявление остальных участников диверсионной группы», — говорится в сообщении.
К слову, накануне в регионе предотвратили теракт на подстанции. Граждане также готовили покушение на руководство города. Националисты признались в террористической деятельности и предоставили российской стороне «интересную» информацию. Силовики изъяли взрывчатку, гранаты и огнестрельное оружие. Злоумышленники выполняли поручение главного управления украинской разведки, за что им обещали вознаграждение в одну тысячу долларов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как в России раскрыли самого высокопоставленного украинского разведчика-нелегала.
- 10 нояб
- Российские войска установили контроль над Павловкой в ДНР
- 10 нояб
- Восемь жилых домов пострадали после обстрелов ВСУ в Донецке
- 10 нояб
- Артиллеристы Росгвардии уничтожили цех по ремонту лодок для переброски боевиков
- 10 нояб
- Эрдоган назвал положительным решением отвод войск РФ в Херсонской области
- 10 нояб
- Юраш: Война с Россией на Украине больше не имеет смысла для США
- 10 нояб
- Военные эксперты объяснили, зачем Россия отвела войска от Херсона на левый берег Днепра
- 10 нояб
- Какие льготы положены добровольным защитникам Донбасса и их семьям
- 10 нояб
- Самое мощное оружие: лучшее видео из зоны СВО за день
- 10 нояб
- Улицы опустели: что происходит в Херсоне перед маневром российской армии
- 9 нояб
- Дезертир из «Азова»* признался в убийстве раненого солдата ВС РФ
Читайте также
87%
0.18 61.00
-0.24
Нашли ошибку?