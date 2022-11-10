Армия России готовится занять позиции на левом берегу Днепра

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 165

Минобороны РФ сообщило о переходе ВС на подготовленные позиции на левом берегу Днепра

Фото, видео: Иван Высочинский / ТАСС

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Маневр осуществляется в строгом соответствии с утвержденным планом.

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) осуществляют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Об этом в рамках регулярного брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр», — подчеркнул генерал-лейтенант и добавил, что маневр осуществляется в строгом соответствии с утвержденным планом.

Кроме того, на купянском направлении была сорвана попытка атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР).

«Подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны», — доложил Игорь Конашенков.

В результате ликвидировано более 90 украинских боевиков и иностранных наемников, а также уничтожены один танк и четыре боевые бронированные машины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что артиллеристы Росгвардии уничтожили цех по ремонту лодок для переброски боевиков.

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