Артиллеристы Росгвардии уничтожили цех по ремонту лодок для переброски боевиков
С помощью плавательных средств ВСУ перебрасывали десант на левый берег Каховского водохранилища.
Фото, видео: Пресс-служба Росгвардии
Артиллеристы Росгвардии ликвидировали цех по ремонту лодок под Энергодаром, их ВСУ использовали для переброски десанта на левый берег Каховского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На энергодарском направлении поражены 17 целей, уничтожен цех по ремонту лодок, которые противник использовал для переброски десанта на левый берег Каховского водохранилища», — говорится в материале.
Цели противника российские военные также подавили по двум другим направлениям — криворожском и николаевском. Так, на первом поражены более 20 целей. В частности, уничтожены два склада с боеприпасами и живая сила противника в двух районах сосредоточения. А на втором — удалось ликвидировать 15 боевиков ВСУ.
Всего же в ходе военных действий артиллеристы выполнили около 40 огневых и более 600 тактических задач.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Россия отвела войска от Херсона на левый берег Днепра.
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