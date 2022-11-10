Путин утвердил перечень поручений по обеспечению потребностей армии

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Важнейшими задачами займутся в Минфине и Минобороны России.

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент дал ряд поручений по обеспечению потребностей вооруженных сил. Так правительство и Минобороны к 14 ноября должны сформировать механизм быстрого и эффективного обмена информацией между подразделениями, участвующими в СВО и производителями вооружения и спец техники. А так же привести нормативы обеспеченности войск в соответствие с их реальными потребностями.

Минфину нужно будет посчитать, сколько дополнительно денег нужно на поддержку некоторых регионов. А правительство должно предложить варианты контроля расходов.

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