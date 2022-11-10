Была не в безопасности: Беркова вспомнила последнюю встречу со Стояновым

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 4 564

Певица Беркова вспомнила об агрессивном поведении покойного актера Стоянова в их последнюю встречу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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По словам Елены Берковой, покойный актер в период развода вел себя крайне агрессивно.

Певица Елена Беркова в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала о последней встрече с покойным актером Андреем Стояновым. Как оказалось, она состоялась в суде — во время бракоразводного процесса.

По словам Берковой, на «очную ставку» с бывшим мужем она пришла не одна, а с сопровождением, так как переживала за свою безопасность.

«На разводе мы не общались, это была сложная встреча, потому что расстались мы плохо. И говорить было не о чем. Он был в агрессивном состоянии, поэтому пришла я не одна, ради своей безопасности. Мы просто подписали бумаги и разошлись. А после, когда он пытался общаться, присылать какие-то сердечки, я уже не реагировала. Потому что поняла — люди не меняются», — откровенно поделилась воспоминаниями Елена Беркова.

Несколько часов назад звезду сериалов Андрея Стоянова нашли без сознания в его московской квартире. Прибывшие на место медики констатировали у мужчины передозировку запрещенными веществами. Они пытались реанимировать его, но безуспешно — Андрей Стоянов скончался в возрасте 48 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему жизнь Андрея Стоянова завершилась трагедией.

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