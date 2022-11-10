Скандалы, неудачи, роковые женщины: почему жизнь Стоянова завершилась трагедией

Звезду сериала «Кодекс чести» всегда окружали поклонники, он купался в женском внимании, а перед смертью остался один. Актера преследовал злой рок?

Любимец зрителей, брутальная звезда отечественных сериалов Андрей Стоянов ушел из жизни. Бывшего мужа Елены Берковой нашли мертвым в московской квартире на Вавилова.

Не имея профессионального образования, актер прославился блестящей работой в кинематографе, передает StarHit.ru. В его копилке более сотни узнаваемых ролей. Хотя в кино Стоянов пришел абсолютно случайно со стройки.

48-летний актер вызывал интерес у поклонников не только в профессиональном плане. Его личная жизнь всегда обсуждалась и подвергалась критике. Отношения с женщинами у Стоянова не задались с юности. Едва достигнув совершеннолетия, он случайно узнал, что станет отцом. Брать на себя ответственность молодой человек не захотел и не женился на матери своего ребенка. У Стоянова появилась внебрачная дочь Виктория. О своей ошибке артист сильно горевал и до последнего дня пытался загладить оплошность. Он много общался с дочерью, стараясь поддерживать теплые отношения.

Решение жениться к Стоянову пришло в 43 года. Казалось бы, зрелый возраст должен был помочь сделать правильный выбор. Но у судьбы на этот счет были другие «планы». Избранницей актера стала скандально известная экс-звезда «фильмов для взрослых» Елена Беркова.

Пара продержалась всего год. Брак дал трещину по инициативе бывшей участницы проекта «Дом-2». Для Берковой это был пятый по счету поход под венец. Она часто упрекала Стоянова, что с ним невыносимо жить. Актера это угнетало.

До последнего момента он не терял надежду обзавестись крепкой семьей. Однако эти мечты ушли вместе с ним. Стоянов нашел забвение в запрещенных веществах, которые его, судя по всему, и убили.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны подробности смерти актера Андрея Стоянова.

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