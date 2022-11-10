Защита блогера Некоглая обжаловала решение о его выдворении из РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 39

Знаменитый блогер был задержан в «Москва-Сити», где он снимает квартиру. Отправит ли его на родину суд?

Защита блогера Некоглая обжаловала решение о его выдворении из РФ

Фото: Instagram* / nekoglaij1337

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Защита блогера Некоглая обжаловала решение суда о его выдворении из России. Штраф в размере пяти тысяч рублей и изгнание молодого человека в Молдавию будет пересмотрено в Мосгорсуде. Информацию об этом сообщил орган исполнительной власти.

«В суд поступила апелляционная жалоба в интересах Лебедева. Судебное заседание в Московском городском суде назначено на пятницу на 13:00 мск», — прокомментировали в суде.

Некоглая задержали 9 ноября в районе «Москва-Сити», где молодой человек снимает квартиру. Прошедшую ночь блогер провел в Пресненском районом суде. Его признали виновным в нарушении миграционного законодательства и вынесли запрет на въезд в РФ на пять лет. Кумир молодежи имеет молдавское гражданство.

Знаменитость снял пародию на российского солдата, который голыми руками отбрасывал украинские гранаты. Интернет-пользователей возмутило невежественное поведение блогера, они призвали проверить видео на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогеру Некоглаю грозит тюрьма за высмеивание солдата в ходе СВО.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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