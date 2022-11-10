Турчак и члены партии «Единая Россия» попали под обстрел в Лисичанске

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 104

По официальным данным, группа ехала с передовой, где передавала служащим спецтехнику.

Турчак и члены партии «Единая Россия» попали под обстрел в Лисичанске

Фото: Reuters / Виктор Антонюк

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Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, а также члены партии попали под обстрел в Лисичанске. Как сообщили в пресс-службе фракции, к счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

По официальным данным, группа ехала с передовой, где передавала служащим спецтехнику. Вместе с Турчаком на месте были глава центрисполкома партии Александр Сидякин, а также депутаты Артем Туров и Артем Бичаев.

«Коллеги выходили на связь. Действительно попали под обстрел. Ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным. Все в порядке, никто не пострадал», — отмечалось в сообщении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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