Турчак и члены партии «Единая Россия» попали под обстрел в Лисичанске

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, а также члены партии попали под обстрел в Лисичанске. Как сообщили в пресс-службе фракции, к счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

По официальным данным, группа ехала с передовой, где передавала служащим спецтехнику. Вместе с Турчаком на месте были глава центрисполкома партии Александр Сидякин, а также депутаты Артем Туров и Артем Бичаев.

«Коллеги выходили на связь. Действительно попали под обстрел. Ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным. Все в порядке, никто не пострадал», — отмечалось в сообщении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.