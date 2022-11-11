Заморозивший диалог Зеленский заявил, что Украина не закрывала двери для переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он никогда не исключал возможности переговоров с Россией. Своими мыслями он поделился с телеканалом CNN.

«Я не закрыл дверь для переговоров. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, что действительно стремится к миру», — подчеркнул украинский президент.

Он добавил, что недавно выставил Москве условия для переговоров. Среди них: восстановление территориальной целостности Украины, наказание за военные преступления и гарантии, что «больше ничего не повторится», уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков. Но на его требования Москва не отреагировала.

К слову, первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями прошел 28 февраля. Второй раунд состоялся 3 марта, третий — 7 марта. Последний — 29 марта в Турции. Украина заявила о стремлении к нейтральному и безъядерному статусу. Однако, как только в переговорном процессе стал намечаться прогресс, Киев вышел из дискуссии.

«Наша воля известна»: Путин прокомментировал возможность переговоров с Украиной

Россия же неоднократно заявляла об открытости для диалога с Украиной, призывала прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Но вместо этого украинское руководство на законодательном уровне их запретило. Также Зеленский заявил, что пока президентом России является Владимир Путин, общаться с представителями РФ он не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подтолкнуло Владимира Зеленского вновь заговорить о переговорах с Россией.