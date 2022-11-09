Politico: Зеленский заговорил о переговорах с Россией из-за влияния США

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 245

Чуть более месяца назад Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности — в частности, о невозможности переговоров с президентом РФ. Но на словах все иначе.

Politico: Зеленский заговорил о переговорах с Россией из-за влияния США

Фото: ТАСС / Michael Kappeler

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Тема:
Украинский кризис

Владимир Зеленский, вновь поднявший вопрос о переговорах с Россией, заговорил об этом лишь из-за давления на него со стороны США. Об этом заявило издание Politico, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Несколько дней назад украинский лидер, который чуть более месяца назад ввел в действия решения совета национальной безопасности — в частности, о невозможности переговоров с действующим президентом РФ, выдвинул пять условий для переговоров с Россией. Среди них: восстановление территориальной целостности Украины, наказание за военные преступления и гарантии, что «больше ничего не повторится», уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков.

По словам обозревателя издания, давление на Зеленского было оказано после некоторых переговоров Киева и Вашингтона и недавнего визита советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана в Незалежную.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия открыта для переговоров с Украиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем США склоняют Украину к переговорам с Россией.

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