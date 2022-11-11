Politico: США с ужасом ждут отказа Европы от антироссийских санкций

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 147

Politico: США боятся отказа от антироссийских санкций в некоторых странах Европы

Politico: США с ужасом ждут отказа Европы от антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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Многие недружественные РФ государства начинают менять свое отношение к происходящему в мире. Американской гегемонии наступил конец.

Из-за ухудшения экономической ситуации в Европе, американские власти забеспокоились, что она перестанет поддерживать антироссийские санкции. Об этом сообщило издание Politico. В материале указано, что некоторые европейские государства стали злиться на Вашингтон, ведь из-за санкционных ограничений их расходы серьезно увеличиваются.

«Американские официальные лица, находящиеся в Европе, направляют коллегам из Вашингтона предупреждения о том, что некоторые страны, население которых поддерживает РФ, все больше злятся из-за санкций и обвиняют США в росте расходов. Это мнение может оказать давление на европейских лидеров, чтобы они отказались от поддержки санкций», — говорится в статье.

Два высокопоставленных чиновника уверены, что всеобщее напряжение породило шквал переговоров в американском правительстве. Сейчас положение дел «шаткое», по словам одного из источников издания.

К слову, ранее бельгийский сенатор Ален Детекс призвал Европу к переговорам с нашей страной касаемо украинского конфликта. По его мнению, Западу нужно прекратить жесткую политику в отношении России, которую старается продвинуть украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США и Украина создают видимость готовности Зеленского к диалогу.

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