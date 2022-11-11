Росавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортах РФ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 340

Меры приняты в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса от неонацистов.

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортах РФ

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Росавиация продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России до 21 ноября. До этого ограничения действовали до 3 ноября. Сообщалось, что временно ограничены перелеты в аэропорты Анапы, Брянска, Геленджика, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Воронежа, Краснодара, Липецка и Элисты.

В середине октября была информация, что дополнительно выделено два миллиарда рублей на поддержку временно закрытых аэропортов в южной и центральной частях страны. По словам главы правительства Михаила Мишустина, мера позволит сохранить коллективы аэропортов и возобновит обслуживание рейсов при первой возможности.

Режим действует с начала проведения специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Российская сторона решила вмешаться в происходящее в регионе на фоне усилившихся обстрелов мирного населения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео с полей СВО.

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