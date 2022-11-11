Этаж надо: стартовала программа замены лифтов в рассрочку

Какие социальные группы получат льготы? Как их можно оформить?

Управляющие компании смогут воспользоваться рассрочкой при замене лифтов. Льготу обещают предоставить жильцам многоквартирных домов, где бюджет капремонта копят на спецсчетах. Оформить рассрочку можно будет у производителя.

Сейчас установка одного подъемника обходится примерно три миллиона рублей. Позволить себе такую роскошь могут далеко не все. А времени осталось немного. Как выяснили «Известиям», к 2025 году все лифты, которые выработали свой ресурс, необходимо заменить. Иначе небезопасные подъемники просто остановят, и жильцам придется ходить пешком. Сейчас в списке на замену — более 90 тысяч лифтов по всей стране.