Этаж надо: стартовала программа замены лифтов в рассрочку

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В России стартовала программа замены лифтов в рассрочку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Управляющие компании смогут воспользоваться рассрочкой при замене лифтов. Льготу обещают предоставить жильцам многоквартирных домов, где бюджет капремонта копят на спецсчетах. Оформить рассрочку можно будет у производителя.

Сейчас установка одного подъемника обходится примерно три миллиона рублей. Позволить себе такую роскошь могут далеко не все. А времени осталось немного. Как выяснили «Известиям», к 2025 году все лифты, которые выработали свой ресурс, необходимо заменить. Иначе небезопасные подъемники просто остановят, и жильцам придется ходить пешком. Сейчас в списке на замену — более 90 тысяч лифтов по всей стране.

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