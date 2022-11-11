В Кремле заявили о неизменном статусе Херсонской области как субъекта РФ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 64

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в этом вопросе не может быть никаких сомнений.

В Кремле заявили о неизменном статусе Херсонской области как субъекта РФ

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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В Кремле заявили о неизменном статусе Херсонской области как субъекта РФ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что в этом вопросе не может быть никаких сомнений.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Херсона переправляются на левый берег Днепра от атак ВСУ.

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