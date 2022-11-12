Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 ноября

На этой неделе Меркурий и Венера меняют свой зодиакальный сектор, переходя из Скорпиона в созвездие Стрельца. Меняется подход к информации и красоте. Пассивность сменяется активностью и яркому проявлению эмоций, получается чувствовать мысли других людей.

Также раскрываются литературные, музыкальные, художественные способности, усиливается желание работать с голосом, быть мелодичнее, правильно говорить. Это лучший период года для изучения иностранных языков, обращению к философии, религиоведению, праву. Гармоничный аспект Юпитера с Солнцем подбадривает и не дает погрязнуть в негативном состоянии.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака конкретно, 5-tv.ru рассказала профессиональный астролог, психолог Ксения Шахова.

Гороскоп на ноябрь 2022 года для всех знаков зодиака

Овен — гороскоп на неделю

Овны, не удивляйтесь получению финансовой помощи из неожиданных источников, но важно помнить мудрое изречение: «деньги любят тишину». За счет усиления интуиции вы легко найдете дополнительные возможности обогащения, в том числе духовного.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, соберитесь с друзьями и устройте вечер воспоминаний. Сейчас легко устанавливаются контакты как в дружбе, так в любви. Построение совместных планов с деловыми партнерами или супругом выведет их к реализации. А количество знакомых может расширяться. При этом вы на интуитивном уровне очень хорошо понимаете других и способны оказать им помощь и поддержку.

Близнецы — гороскоп на неделю

У близнецов на этой неделе ожидается успех в профессиональных и карьерных устремлениях. Вас может ждать повышение в должности или выгодное трудоустройство. Это благоприятное время для запуска проектов по организации собственного дела. Вы авторитетны, уважаемы и востребованы в своей деятельности.

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Рак — гороскоп на неделю

Раки, примите участие в международном спортивном или научном мероприятии, и гребень волны успеха и популярности поднимет вас над серыми буднями. Повышение творческого потенциала и экспертности в профессии приведет к расширению жизненных возможностей.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, не отказывайте себе в приобретениях, в том числе недвижимости или начните строительство собственного дома. Добрые планеты Солнце и Юпитер награждают вас благоприятными возможностями к расширению своей территории и улучшению условий жизни.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, вы прекрасные переговорщики, искусные дипломаты и просто приятные собеседники. Общение с близкими, родственниками, приятелями и соседями настраивают вас на этой неделе на позитивный лад. Это благоприятный период для консультаций, расширения клиентской базы и заключения договоров и соглашений.

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Весы — гороскоп на неделю

У Весов — выгода на основном месте работы и возможность дополнительного заработка. Эта неделя благоприятна для дел, связанных с ремонтом, решением бюрократических вопросов и получением дополнительных практических навыков.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, впустите в свою жизнь романтику и ощущение праздника. Позвольте себе стать немного легкомысленным, увлеченным, влюбленным. Участие в развлекательных мероприятиях и публичных выступлениях принесут желаемый успех, признание и даже овации аудитории.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов любая публичная деятельность приносит успех, а на этой неделе — признание со стороны тех, кто до этого недооценивал ваши возможности. Вам легко завоевать внимание публики, проявить свой многогранный талант. Держитесь с королевским достоинством и благородством. Это неделя благоприятна для физической активности, общения с детьми и многих дел, которые вы когда-либо откладывали.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, присущие вам способности к концентрации сознания используйте для решения сложных жизненных ситуаций. Обостряется интуитивность. На этой неделе повышается склонность к умственным занятиям, дружелюбие, свободомыслие, но все это идет только на пользу вам и тем людям, которые рядом с вами берут у вас пример и учатся чему-то важному.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи на этой неделе могут рассчитывать на стабилизацию материального положения, повышение в должности, статусе, а также рост авторитета. Дополнительный навык, полученный в это время, привнесет ощутимый вклад в ваш бюджет.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, большой благодетель Юпитер находится в вашем знаке и открывает для вас богатые возможности и перспективы к расширению существующих границ до космических масштабов. На этой неделе усиливается интерес к изучению философии, духовных знаний, вопросов туризма. Изучение юриспруденции и даже поиск смысла жизни также увенчается успехом.

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